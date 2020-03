Danna Paola muestra 3 cosas divertidas que puedes hacer durante la cuarentena por el coronavirus

Danna Paola se encuentra en México, luego de una gira por España para promocionar la tercera temporada de Élite.

“Ya volví a México, sí pude salir de España, fue complicado y tenía miedo de subir al avión pero estoy bien , hay que cuidarnos mucho”, dijo a través de sus historias de Instagram, donde luego mostró cómo vive la cuarentena por el coronavirus.

Danna Paola nos enseña cómo vivir la cuarentena por el coronavirus de manera relajada y calmada

La mexicana ha demostrado a sus fans cómo vivir estos días relajados, sin caer en pánico, simplemente siguiendo las medidas de prevención.

Alimentarte sanamante

La también actriz publicó un video en el que se ve al natural, con el cabello recogido y un suéter, relajada, comiendo patilla y escribió "Días".

Tomar el sol

La cantante compartió también una imagen de una tarde tomando el sol en bikini, con gafas oscuras, y atrás se puede ver un hermoso jardín, demostrando que estar en casa no es del todo malo.

Organizar imágenes en el celular

Y también ha aprovechado el tiempo para buscar imágenes en su celular que tomó mientras grababa Élite, en la que aparece con sus amigos, y las ha compartido con los fans.

Sin duda, la mejor manera de vivir estos días es en casa, con precaución, pero eso no quiere decir que te debes aburrir, puedes hacer muchas actividades, como tomar el sol, leer un libro, compartir en familia, o aprovechar juegos de mesa.

A través de sus redes hizo un llamado de conciencia e invitó a no compartir audios y cadenas de Whatsapp.

“Hay que tomar conciencia del caso, no quiero que todos entremos en psicosis si no tomar las medidas necesarias y coherentes, no tomarlo a la ligera, pero tampoco entrar en un círculo vicioso de hablar más sobre el tema y alimentar más. De por sí ya todo está delicado para hablar sin saber. No compartan audios ni cadenas de Whatsapp, ya sabemos las medidas, seamos conscientes e inteligentes y pacientes, más vale prevenir que lamentar".

