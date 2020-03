Ricky Martin pide permanecer en casa para evitar contagios de COVID-19

El tema de la pandemia por el coronavirus (COVID-19) ha causado todo tipo de reacciones alrededor del mundo. Mientras que en China y Corea celebran que han logrado disminuir los contagios, en Japón se están tomando todas las medidas de prevención para que el virus no se propague y puedan llevarse a cabo los Juegos Olímpicos.

Ante la oleada de infectados y muertes por el virus, España e Italia han declarado un estado de cuarentena para que la gente se quede en casa y así evitar más contagios. Sin embargo, parece que aún existe cierto escepticismo en Latinoamérica y Estados Unidos.

Aunque no se trata de entrar en pánico, es necesario que tomarse la epidemia en serio por lo que varios famosos ya han compartido videos hablando sobre el tema e instando a tomar medidas de prevención. Entre ellos, el puertorriqueño Ricky Martin, quien a través de un video pidió a la gente que hiciera lo posible por quedarse en casa.

"Tengo amigos que viven en China e Italia y me dicen que quisieran viajar en el tiempo para tener una actitud diferente con la información que tienen ahora. Y yo les digo ¿que harías diferente? y ellos me dicen TODO: me quedaría en casa. Lo único que podemos hacer el día de hoy es tomar esa decisión responsable de quedarnos en casa, como ciudadanos pensantes. La información que tenemos nos dice que la única manera de detener el monstruo detener este monstruo es distanciamiento social. Así que con una buena actitud aceptemos esta nueva realidad", dice el cantante