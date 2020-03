El look casual de Lady Di que es tendencia y todas podemos copiar

View this post on Instagram

"People think that at the end of the day a man is the only answer. Actually, a fulfilling job is better for me." – Princess Diana

Happy International Women's Day 🌹

"As pessoas pensam que, no final das contas, um homem é a única resposta. Na verdade, um trabalho gratificante é melhor para mim." – Princesa Diana

Feliz dia Internacional da mulher 🌹