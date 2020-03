Chicago, la hija de Kim Kardashian, le canta a su hermano Psalm para calmarlo

Chicago West, la hija de Kim Kardashian y Kanye West, demostró una vez más su dulzura en un nuevo video compartido por su mamá en redes sociales.

Kim grabó a su hija menor, de 2 años, cantándole a su hermanito menor Psalm para calmarlo en un día de lluvia.

"Rain Rain Go Away Little Psalmy Wants To Play", escribió la celebridad al compartir el video, lo que en español quiere decir 'Lluvia aléjate, que el pequeño Psalmy quiere jugar'.

El tierno video de Chicago, la hija menor de Kim Kardashian

La niña se veía aún más adorable ya que usaba un conjunto deportivo beige acompañado de unas alas de hada rosadas.

La grabación casera superó los 7 millones de reproducciones y generó más de 18 mil comentarios, resaltando la dulzura de la niña.

"Ella es perfecta", comentó @tracyromulus. "Pone una sonrisa en la cara de todos", agregó @foodgod. "Pequeños ángeles", señaló @maryphillips.

Incluso, Tristan Thompson, ex pareja de Khloé Kardashian, dejó un par de emotíconos de corazón en el post.

Kim Kardashian siempre trata de compartir con sus hijos a pesar de su agenda de trabajo y publica instantes de su vida con ellos.

Hace poco publicó una foto con su hijo Saint paseando con él en un viaje a Wyoming.

En su reciente viaje a París, Kim se llevó con ella a su hija mayor North, de 6 años, quien desde ya ama la moda y escoger su propia vestimenta.

