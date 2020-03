Danna Paola nos enseña cómo lucir un look de smoking con pantalón y tacones con estilo

Danna Paola sigue dando clases de estilo este 2020, y esta vez ha sorprendido con un impactante look masculino.

A través de su Instagram, la cantante publicó una imagen en la que nos muestra la mejor manera de llevar un traje con mucha elegancia y estilo.

Danna Paola tiene el pantalón pitillo corte alto perfecto para estilizar la figura La cantante tiene un gran estilo y deslumbra con cada look.

La también actriz llevó un smoking corto adelante y largo detrás, con una camisa blanca, moño, pantalón que llegaba a sus tobillos y permitía lucir sus tacones brillantes que le daban el toque de elegancia necesario.

Además, llevaba un maxi collar y un moño en el cabello que la hicieron lucir un look muy sobrio e impactante.

"Que bella con ese traje", "amo tus looks siempre tan elegante", "tú sí sabes combinar los trajes así fabuloso", "me encanta como te ves así", "eres única, una diva", "te ves divina con este traje", y "de los mejores looks que te he visto", fueron algunos de los halagos que recibió la mexicana.

Danna Paola deslumbra con un mini vestido de lentejuelas con un enorme lazo La cantante sigue imponiendo tendencias este 2020.

No es la primera vez que Danna lleva un traje y nos enseña cómo lucirlo, también para uno de los programas de La Academia llevó un traje verde satinado con un atrevido escote con el que lució fantástica.

También ha demostrado elegancia al lucir un traje blanco ideal para resaltar las curvas y derrochar elegancia a donde vayas.

