Netflix detiene la producción de Strangers Things por el coronavirus

Una de las series favoritas de todos los usuarios de Netflix es Stranger Things, cuya cuarta temporada llegará en 2020 a la plataforma.

Pero debido al coronavirus, la producción de los próximos episodios tuvo que ser detenida, como medida de protección al equipo que está trabajando en ella, reseñó el portal DeadLine.

Esto aplica también para el resto de las producciones que tenga en marcha Netflix en Estados Unidos y Canadá.

El presidente estadounidense Donald Trump declaró emergencia nacional en el país ante los crecientes casos de coronavirus y además, impuso restricciones de viajes a Europa, uno de los principales focos de infección.

Así mismo Universal Pictures decidió posponer el estreno de la esperada película 'Rápidos y Furiosos 9' para mayo de 2021, esperando que pronto sea combatido el coronavirus.

Disney también tomo la decisión de detener toda la producción de sus próximas películas como medida de prevención para evitar la propagación de la infección.

"Si bien no ha habido casos confirmados de COVID-19 en nuestras producciones, después de considerar el entorno actual y los mejores intereses de nuestro elenco y equipo, hemos tomado la decisión de detener la producción de algunas de nuestras películas de live action por un corto tiempo ", explicó Disney, afectando proyectos como The Little Mermaid y Shang-Chi y The Legend of the Ten Rings.

Hasta el momento, uno de los actores contagiados con coronavirus es Tom Hanks junto con su esposa Rita Wilson, quienes estaban de viaje en Australia cuando de repente comenzaron a presentar fiebre y síntomas de resfriado. Se sometieron a una prueba y dieron positivo para el virus. Ambos se encuentran estables y aislados, recibiendo los mejores cuidados.

