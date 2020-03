Kourtney Kardashian mostró su lujosa habitación mientras está en cuarentena por el coronavirus

Kourtney Kardashian no está arriesgándose a un posible contagio de coronavirus.

El jueves por la noche, la estrella de Keeping Up With The Kardashians le dijo a sus fanáticos a través de las redes sociales que se quedará en casa en su mansión de Calabasas, California. La belleza de 40 años compartió una imagen de su habitación donde estaba viendo una película mientras un fuego ardía en su chimenea.

La habitación estaba bien equipada y espaciosa.

Tomó la foto de su gran cama que tenía sábanas de color beige y también tenía un cuaderno con un bolígrafo y un libro. Había una televisión sobre su chimenea y la imagen era una pareja besándose.

Al lado de la chimenea había largas cortinas de color beige que estaban cerradas durante la tormenta del jueves. Y había una mesa de café con rosas blancas y libros. Su leyenda decía: 'No salir de mi cama. Envíen sus películas favoritas".

El viernes, el portal USA Today informó que 'las escuelas de todo el país están cerrando temporalmente, la Casa Blanca ha suspendido los viajes desde Europa y el vicepresidente Mike Pence espera que' miles 'más estadounidenses podrían infectarse con el virus COVID-19'.

