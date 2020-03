"Amárrenlo, por favor": Felipe Ríos y Aníbal Pachano protagonizan tenso enfrentamiento en "Bailando por un Sueño"

Un tenso momento fue el que se vivió en el nuevo capítulo de Bailando por un Sueño, cuando el miembro del BAR Felipe Ríos, se enfrentó con Aníbal Pachano tras la presentación de Sensual Spiderman. El bailarín llevó al escenario su coreografía de onda disco, la que recibió una ácida crítica por parte de Jaime Coloma, quien estaba reemplazando a Fran García-Huidobro.

Coloma calificó su baile con nota 5, argumentando que su personaje influía demasiado en el baile. Finalmente, el participante obtuvo 20 puntos. Aún así, el jurado pidió la opinión del BAR, y si bien Karen Connolly le subió un punto, Felipe Ríos se lo bajó.

"Yo entiendo perfecto a Coloma y creo que tiene toda la razón, porque de alguna manera abusas de este personaje y no calza siempre en las coreografías o en los ritmos que haces", señaló el actor, reconociendo que sus acrobacias fueron realmente buenas. "La coreografía a mí no me convenció tanto, la encontré un poco lenteja (…) para llegar a la coreografía había mucha imagen, pero creo sí que te superaste, de la salsa te superaste obviamente", agregó, pidiéndole que no se lo tome a modo personal.

En ese momento, se desató una verdadera polémica, ya que Aníbal Pachano intervino en defensa del participante. "Te quiero acotar algo porque recién hablé con Jaime Coloma. Él coincide en que la palabra no era movilidad, la palabra era actuación, era expresión", partió diciendo.

"Si vamos a pedirle a un personaje que tiene una máscara eso, lo que yo estoy diciendo es que hay que valorar al personaje y subirlo por otro lado. Tienes que mover mejor el cuerpo, tienes que bailar mejor, pero no le pidas algo que no va a poder suceder", añadió, a lo que Felipe Ríos contestó "no entiendo qué me está diciendo señor Pachano. Yo le hago caso al señor Coloma…".

"No señor, no le tengas miedo porque es crítico de arte", respondió el jurado, aludiendo a su compañero. "A ver, a ver, a ver. Relájese. Amárrenlo, por favor. Se está subiendo", replicó el actor. "Yo bajo un punto y te quiero ver más adelante. Creo que te vas a superar con todas las acotaciones que te están dando los jurados", insistió.

"Igual yo no me subo a ningún caballo ajeno mi amor", lanzó Aníbal Pachano, provocando la molestia del actor. "¿Perdón? Bueno bajo un punto", dijo Felipe Ríos, para darle el pase a la bailarina de Sensual Spiderman, quien le preguntó si era necesario bajar el punto. "¿Perdón?", respondió este, mientras que el jurado le dijo a la joven que en ese caso tenía que pedirle a la producción que lo baje del certamen. "Si usted quiere pedir eso, puede hacerlo ah…", dijo el actor.

"Vos, mi amor, lo estás pidiendo", señaló Pachano, a lo que Ríos contestó "no soy tu amor, ¿qué te pasa?".

