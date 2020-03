"¡Me dijo señora!": Yamila Reyna indignada tras fallido coqueteo con joven actor de Canal 13

Luego de presentar su segundo ritmo en Bailando por un Sueño, Yamila Reyna dio a conocer la particular situación que vivió luego de intentar coquetear con un famoso actor de Canal 13.

Tal como le explicó al animador Martín Cárcamo, su soltería y largas horas de ensayo le hicieron pensar en sus colegas del canal. Sin embargo, en su primer intento por conseguir algo, recibió una respuesta que la dejó indignada.

"Yo digo bueno, por último que me salte la liebre en el canal. Y vengo llegando con el auto ayer al ensayo, entro, me demoré como dos horas en estacionar porque estaba tu camioneta de dos metros", dice, provocando las risas del público.

"Me estaciono y me cruzo con un actor jovencito de la próxima teleserie de Canal 13 que se viene con todo. Está muy buena. Y me cruzo con uno de los actores jovencitos, y dije 'voy a hacer la gran Raquel, que la mantiene divina'. Dije yo voy a encarar y encaré, porque si en Chile espero que me encaren, estoy cagada de hambre", agregó.

En ese momento, aseguró que fue y le dijo "hola, ¿cómo estás?". "Hola", le contestó el actor. "Yo le dije 'sabes que me encanta tu trabajo'. Pero yo así (se acerca de manera coqueta hacia el animador). Una cara tenía yo, olvídate. Cara lavada, con ropa del gimnasio. No importa, pero una le pone actitud, ¿me entendés?", continuó.

Luego de esto, vino lo peor. "¿Sabés qué me contestó? ¿Sabés qué me contestó?", le dijo a Martín Cárcamo, ante la expectación del público. "Muchas gracias, señora. Para mí usted es un referente. ¡SEÑORA! ¡ME DIJO SEÑORA!", gritó, mientras los presentes estallaron en risas.

"Muchas gracias, señora. Usted para mí es un referente", repitió el animador, a lo que Yamila Reyna respondió "¡qué me importa! Me dijo señora, me fui a la chucha, boludo (sic)".

