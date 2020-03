Vale Roth se emociona al hablar de sus trastornos alimenticios: "Con suerte caminaba"

Uno de los últimos capítulos de Bailando por un Sueño, estuvo marcado por el emotivo momento que protagonizó Vale Roth al recordar las dificultades que ha experimentado a lo largo de su vida, tales como los trastornos alimenticios que sufrió durante 12 años.

La participante habló sobre el tema luego de su presentación de baile Disco, cuando Carola de Moras preguntó si las emociones de su presentación tenían que ver con algunos episodios personales. "He salido de varios problemas que he tenido, que son muchos, pero a través del deporte o el baile pude superar mil cosas", dijo Vale Roth.

En ese momento, el animador Martín Cárcamo explicó que la bailarina estuvo con una depresión muy fuerte, lo que fue confirmado en pantalla. La joven contó que llegó a pesar 42 kilos y que no se pesa hace dos años. "Yo tuve problemas alimenticios. Estuve pesando 42 kilos y con suerte caminaba, era brígido. Yo creo que muchas gimnastas o quizás bailarinas también lo han tenido, pero es un problema del que tú no puedes salir nunca. Es terrible", explicó, casi al borde de las lágrimas.

"La bulimia y la anorexia te miran como un bicho raro. Tú no te das cuenta en el espejo que estás mal. O sea, yo era un palo y me veía gorda, era terrible. Ahora no me peso, no me mido. Si me miro en el espejo, y subo algunos kilitos digo 'chao, los quemo, voy al gimnasio un rato', pero ahora me doy mis gustos, como, no importa", agregó, revelando que todo comenzó cuando tenía 15 años.

Tras sincerarse en torno a sus trastornos alimenticios y calificarlos como una especie de trauma, aseguró que los enfrentó completamente sola. "Traté dos años de estar con psicólogo. Salí sola. De un día para otro me miré y dije 'stop. No puedo caminar, me mareaba, no podía hacer cosas"", comentó.

Luego de esto, Vale Roth y su compañero David Sáez recibieron la evaluación por parte del jurado. Su presentación obtuvo dos notas 10 por parte de Aníbal Pachano y Raquel Argandoña, y un 8 de Fran García-Huidobro. Carola de Moras mantuvo su nota en secreto, pero gracias al BAR recibió dos puntos más, logrando 30 puntos.

