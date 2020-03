Simón Oliveros sufrió agresión sexual en vivo durante despacho para el matinal "Mucho Gusto"

La mañana de este jueves, y mientras daban a conocer las consecuencias y destrozos que dejaron los disturbios en el sector del Metro Las Rejas, el periodista de Mega Simón Oliveros fue agredido en vivo y en directo por una mujer, quien gritando distintos improperios introdujo su dedo en el trasero del profesional.

El actuar de la transeúnte descolocó al notero, quien lo hizo saber en el instante manifestando sentirse vulnerado como persona. "Me acaba de meter. La señora acaba de pasar por detrás mío y me acaba de meter el dedo en el poto. Acaba de pasar por detrás mío y me metió el dedo en el poto, dos veces", dijo Simón.

"Yo, hoy tengo una rabia tremenda en este momento. Voy a contar hasta 7 porque lo que acaba de pasar ahora en este momento, no puede pasar en Chile. Estuvimos el 8M hablando de los derechos de las mujeres. Yo tengo una hija, una madre, una esposa, tengo compañeras de trabajo, tengo amigas… Respeto pero absolutamente el valor de la mujer y es absolutamente indigno lo que me acaba de pasar a mí", agregó.

"Yo no tengo por qué aguantar, porque estoy haciendo mi trabajo en la calle, que pase una persona, que le dimos el espacio para que hablara con nosotros y me meta el dedo en el culo. Porque eso es lo que hizo dos veces", continuó. En el estudio del Mucho Gusto, el tono de la conversación cambió, repudiando el accionar de la señora y poniendo en el tapete la vulnerabilidad que se sufre en este tipo de casos sin importar del género de quien venga.

En redes sociales no dudaron en reaccionar frente al ataque recibido por el profesional.

Revisa las reacciones a continuación:

Mientras entrevistaba. Mujer violenta a periodista de #MuchoGusto metiéndole el dedo en el poto dos veces pic.twitter.com/ErYqJRIxm7 — TELE (@Televisivamente) March 12, 2020

Fuimos a la marcha del 8M, exigimos respeto. Pero al periodista de #muchogusto le acaban de meter el dedo en el culo dos veces una señora y no es menor. Gente, que mierda, si exigimos ese respeto, NADIE TIENE EL DERECHO DE VULNERAR A NADIE WEON! @MuchoGustoMEGA — Javiera (@jayvonkane) March 12, 2020

Un periodista haciendo su trabajo en las calles y una SEÑORA pasa girando"Renuncia Piñera" como loca y le entierra el dedo en el" poto" por atrás. Teniendo espacio para habla!.Por gente así pienso en votar rechazo. #enchilenohayrespeto #muchogusto @MuchoGustoMEGA — Nicol Godoy (@NicolitaG) March 12, 2020