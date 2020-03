"No vamos a discutir...": Raquel Argandoña y Katherine Orellana protagonizan tenso momento en "Bailando por un Sueño"

Un evidente momento de tensión fue el que se vivió en el último capítulo de Bailando por un Sueño, cuando Raquel Argandoña advirtió a Katherine Orellana para que se guardara sus comentarios tras una broma de Martín Cárcamo.

El hecho ocurrió luego que el animador le preguntara a la miembro del jurado si había podido ingresar a su camarín cuando deseaba, ya que en el caso contrario, podía hablar con la producción del programa. "Obvio. Yo tengo mi camarín desde la mañana", respondió esta. "Perfecto", comentó el rubio natural.

En ese momento, Katherine Orellana, quien recién había terminado su presentación, se acercó al micrófono de Martín Cárcamo para realizar un polémico comentario. "Yo soy Orellana no más po', no soy Argandoña", dijo, provocando los gritos del público.

Sin embargo, Raquel Argandoña no se quedó callada y rápidamente se dirigió a la participante. "Kathy, las oportunidades siempre se te han dado. Yo las he aprovechado, tú no", lanzó con un tono desafiante. "Sí, pero…", intentó decir la cantante, antes de ser interrumpida por la miembro del jurado, quien le lanzó una advertencia. "No vamos a discutir y menos entre mujeres", dijo, a lo que Katherine contestó "no, no, no…".

Sigue leyendo