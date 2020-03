Paty Maldonado sufrió accidente automovilístico en la Costanera Norte: "Por culpa de un pelotudo"

La tarde del miércoles, Paty Maldonado sufrió un accidente automovilístico en el túnel de la autopista Costanera Norte. Según explicó, el hecho se produjo debido a que un conductor no respetó la distancia entre ambos vehículos y colisionó con su auto.

La panelista del programa Las Indomables, de Radio Agricultura, entregó detalles del percance en Instagram, en donde compartió un video relatando lo sucedido. "La verdad es que me lo voy a tomar con andina. Me acaban de chocar dentro del túnel de aquí, de la Costanera Norte", partió diciendo.

"Me dio rabia. Pensé muchas cosas, pero fíjese usted que un individuo por no mantener la distancia que corresponde, se enterró detrás de mi vehículo y metió el tubo de escape hacia adentro y pescó el neumático", agregó, indicando que estaba en una bomba de bencina en la autopista, a la espera de que llegaran las grúas a recoger su vehículo.

"Me quedé sin mi Jeep por culpa de un irresponsable. No se olvide de eso. ¿Pero saben cómo se me va a pasar la rabia? Yo les voy a decir cómo se me va a pasar la rabia. Viendo mi primer capítulo de Las Indomables en mi canal de YouTube 'La Maldito'. Un besito y las cosas hay que tomárselas con andina", cerró.

Posteriormente, publicó una imagen de su auto siendo llevado por una grúa. "Ahí va mi pobre auto arriba de una grúa. Afortunadamente nada que lamentar, solo molestias", escribió Paty Maldonado, lamentando la situación.

Sigue leyendo