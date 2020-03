Marita García vivió terrible episodio por culpa de hacker: "Perdí mi trabajo"

La mañana del miércoles, la actriz Marita García visitó el estudio del Mucho Gusto, en donde dio a conocer la lamentable situación que vivió luego que un hacker le robara su cuenta de Instagram.

Según explicó, todo comenzó cuando intentó publicar un post pagado de una marca y recibió una solicitud de la aplicación para cambiar las condiciones de las políticas de seguridad. La actriz aceptó sin pensar mucho en la petición, pero en realidad le estaba facilitando el trabajo a un desconocido y en 10 minutos recibió una alerta de seguridad en turco.

Al parecer, el hacker realizó la operación desde Turquía, y desde que recibió la notificación, no pudo acceder nuevamente a su perfil. Si bien Marita García aseguró que se encuentra bien, y que el robo de datos no pasó a mayores, lamentó lo sucedido debido a que su cuenta le ayudaba a generar ingresos económicos.

"Perdí todas mis fotos. Fue vulnerada mi privacidad, alguien vio todas mis conversaciones y mis fotos. Por otro lado, perdí mi trabajo. Que ustedes sabe, yo tengo una fundación, trabajo dando clases de yoga. Ahora no estoy trabajando como actriz, que era como un fijo. Entonces yo generaba mis ingresos con mi cuenta, y mis ingresos iban a mis clases y a mi fundación y lo demás", dijo.

"Por una parte claro, digo 'está todo en orden, está todo ok'. Yo estoy viva, no me pasa nada. No perdí esa visión de mí que está tan en la periferia que es una cuenta de una red social. Yo no soy eso, yo soy esto. Soy de carne y hueso", agregó la actriz, quien tras lo ocurrido, tuvo que abrir una nueva cuenta. Visita mariadelosangelesgarcia8.

Sigue leyendo