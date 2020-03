Billie Eilish se muestra con ropa ajustada por primera vez y da un mensaje de aceptación

Billie Eilish se ha caracterizado por usar ropa holgada, y extra grande, y es por eso que tiene un estilo único que muchos aman y desean copiar.

Sin embargo, la cantante se ha mostrado con ropa ajustada y hasta en brasier durante un video que fue compartido en el primer concierto de su gira mundial ‘Where Do We Go’?, en Miami.

En este video, Eilish abrió su corazón y explicó que siempre ha usado ropa holgada por complejos, pero ya los ha dejado atrás y dio un mensaje de aceptación y amor propio que nos ha inspirado.

En el video aparece la famosa celebridad quitándose la ropa mientras da un poderoso mensaje hasta que queda en brasier.

“Tienes opiniones sobre mis opiniones, sobre mi música, sobre mi ropa, sobre mi cuerpo, algunas personas odian lo que me pongo, algunas personas lo alaban, algunas personas lo usan para avergonzar a otros. Siento tus miradas tu desaprobación o tu suspiro de alivio, si yo viviera por ellos nunca podría moverme, ¿te gustaría que fuera más pequeño, más débil, más suave?”, dice parte del discurso de Billie.

Y también expresó “si me pongo lo que es cómodo no soy una mujer, si arrojo las capas soy una puta aunque nunca has visto mi cuerpo todavía lo juzgas. Hacemos suposiciones sobre las personas basado en su tamaño, nosotros decidimos quiénes son, decidimos lo que valen, si me pongo más si me pongo menos ¿Quién decide qué me hace eso? que significa eso ¿Mi valor se basa solo en tu percepción? ¿O tu opinión sobre mí no es mi responsabilidad?”.

