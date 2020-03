Américo y Aníbal Pachano protagonizan tenso intercambio tras baja calificación en "Bailando por un Sueño"

La noche del martes, se dio inicio a un nuevo desafío en Bailando por un Sueño, tras la eliminación del actor Eyal Meyer. Ahora los famosos deben deslumbrar al estilo disco, y los primeros en presentarse fueron Thiago Cunha, Katherine Orellana y Américo. Sin embargo, este último dio de qué hablar luego de enfrentarse con el miembro del jurado Aníbal Pachano.

El cantante bailó al ritmo de "Stayin' Alive", de los Bee Gees, pero su desplante en el escenario no logró convencer al argentino, quien lo calificó con nota 1. "A mí no me gustó absolutamente nada. Como bailarín, un buen cantante. La verdad que me parece que hay una situación que da para el resto de la competencia", partió diciendo el jurado, quien se especula que podría dejar el programa durante las próximas semanas.

"Hay un compromiso que es necesario y si vos te la pasas viajando, es muy complicado para mí porque no sé por dónde evaluarte. No estirás, estás bailando para adentro, vas pisando –perdón la expresión- como si fueras pisando huevos. No transmitís nada y me parece que sos una persona que está acostumbrada a estar encima de un escenario, pero estás totalmente desconcentrado", agregó, provocando la molestia del cantante, quien le respondió inmediatamente.

"Puedo aceptar lo que me dicen, casi de mandarme a descansar", dijo Américo. Sin embargo, fue interrumpido por Aníbal Pachano. "No, a descansar no, tienes que ensayar", dijo este, mientras que el artista continuó realizando sus descargos. "He dado todo lo que he podido. Lo que me digan lo asumo. Ahí voy dando todo lo que puedo dar de mí, pero espero que reconozca a Holanda y Fabián (su coach)", señaló, defendiendo a su equipo.

Sin embargo, el argentino insistió en su crítica. "Puedo entender eso, pero no es justificativo. Entiendo que estás trabajando solo con una bailarina, siendo de partner y marcando una coreografía que no llega a puerto", cerró, confirmando la nota mínima para el cantante, quien se ubicó en el último lugar de la tabla en el segundo ritmo de Bailando por un Sueño.

Cabe señalar que aún falta conocer la nota secreta de Carola de Moras.

