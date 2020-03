Amaro Gómez-Pablos desclasifica encuentro con Miguel Bosé: "Me pidió que estuviéramos juntos"

Una sorprendente confesión fue la que realizó el periodista Amaro Gómez-Pablos en el programa Sigamos de Largo, de Canal 13, cuando reveló que el cantante Miguel Bosé se le insinuó.

Sus declaraciones se dieron durante la sección "Mito o Verdad", en la que los animadores enumeran una serie de hechos que son confirmados o desmentidos por los invitados. En este contexto, Maly Jorquiera le preguntó si era cierto que era amigo íntimo del artista, a lo que el comunicador respondió afirmativamente.

"Tuvimos una muy buena conversación, me parece que es un tipo además también extraordinario en su talento", dijo antes que la comediante lo interrumpiera con un nuevo dato. "¿Es verdad que te tiró los churrines, en este caso los calzoncillos?", consultó.

"Sí, en su momento, sí. Pero no hay ningún inconveniente. En un momento, claro, me puse un poquitito más tenso, más nervioso. Pero resulta que el aproblemado debiera haber sido Bosé porque mal que mal, él me hace la invitación. Entonces yo empiezo a carraspear y no sé qué responderle ante esa oferta", reconoció Amaro Gómez-Pablos, ante la mirada de los animadores, quienes le preguntaron cuál fue la oferta.

"Lo que tú me dijiste", le dijo a Maly Jorquiera. "La oferta fue, en definitiva, que estuviéramos juntos", agregó, ante la emoción de la comediante. "Está bien, está bien, si esas cosas pasan en la vida. El tema básicamente, es que yo me lo quedo mirando y le digo una cosa pues muy burda. Trato de que no se sienta incómodo y le digo 'mira, la verdad es que yo no soy gay"", continuó.

"Ahondo en el tema, porque le digo 'no soy gay', y en esta cosa tan gentil, por ahí, le digo 'no descarto que el día de mañana pueda serlo, pero esta noche no lo soy'. Así es que respondí a tu pregunta", cerró.

