La reacción de Pampita tras rumores de que Benjamín Vicuña y China Suárez esperan un varón

Durante las últimas horas, ha comenzado a circular una nueva información sobre el supuesto embarazo de China Suárez en los medios transandinos. Estos aseguran que la argentina está esperando a su segundo bebé con Benjamín Vicuña y que sería un varón. Si bien esto aún no ha sido confirmado por la pareja, la expectación ha llegado a tal punto que incluso Pampita fue consultada por el tema en el programa Hay que Ver, de El Trece.

El hecho ocurrió durante una entrevista en la que habló sobre su presente amoroso, junto al empresario Roberto García Moritán. En este contexto, la modelo reconoció que no descarta tener un hijo y que les gustaría convertirse nuevamente en padres.

En medio de la conversación, la periodista Fernanda Iglesias abordó el supuesto embarazo de China Suárez. "Tus hijos van a tener un hermanito, ¿no?", le preguntó. "No sé, yo no pregunto nada así que no me pregunten a mí tampoco", contestó Pampita.

"¿Pero qué intuís como mujer? ¿Que sí?", insistió un panelista del programa, a lo que la modelo contestó: "no me meto en temas de los demás, no me parece que me corresponda". Inmediatamente, los comunicadores se disculparon por la imprudencia. Sin embargo, Pampita respondió de la mejor manera. "Está muy bien, ustedes están haciendo su trabajo", dijo.

