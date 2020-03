Kim Kardashian muestra videos de Chicago, de 2 años, con el rostro muy cambiado con filtros de Instagram

Kim Kardashian es la orgullosa madre de cuatro hijos, los mayores son North y Saint, y los menores, Chicago y Psam. Es una familia amorosa y numerosa que ha creado junto a su esposo Kanye West, quien es más que feliz con su rol como padre.

La estrella del reality Keeping up with the Kardashians de 39 años es creadora también de su marca KKW Beauty, donde dio rienda suelta a su pasión por el maquillaje, creando infinitas paletas de colores de sombras y labiales.

Y aunque Kim está consciente de que sus hijas son muy pequeñas como para experimentar con el maquillaje -North tiene 6 años y Chicago tiene 2- pues juega con ellas con filtros de Instagram.

Kim Kardashian compartió videos de Chicago muy cambiada

Recientemente, Kim compartió videos en sus historias de Instagram, donde salía compartiendo con Chicago y probando filtros de la red social.

En una de las grabaciones, sale Chicago con un filtro que agregó maquillaje a sus labios y a sus ojos, unos aretes grandes y una diadema en el cabello.

"¿Tienes lápiz labial puesto? ¿Tienes permitido usar labial?", le preguntó Kim a Chicago. La niña, sonriente, responde "sí" y Kim, de forma divertida, le replica "no".

Después compartió otro video de la pequeña con un filtro que cambió su voz hacia una más aguda, perfiló su rostro y le dio forma que diamante hacia la barbilla. Parecía una mezcla de dragón tierno y un conejo.

La adorable fiesta de cumpleaños de Chicago, la hija de Kim Kardashian, inspirada en Minnie Mouse Chicago es la más tierna

Chicago es una de las integrantes más adorable de la familia Kardashian-Jenner, quien tiene un gran parecido con su mamá Kim Kardashian, quien siempre juega con ella y la estimula.

Es una niña muy risueña pero también bastante tímida ante la cámara. En otro video, llenó de ternura a todos al mostrarse impresionada con un gato que venía incorporado a uno de los filtros que le mostró su mamá.

