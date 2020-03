¡Para no creerlo! Katherine Orellana pidió dato de arriendo y le ofrecieron departamento totalmente gratis

Una sorprendente situación fue la que vivió la cantante Katherine Orellana, quien hasta hace pocos días se encontraba en la búsqueda de un departamento en Santiago. La artista se encuentra participando en el programa Bailando por un Sueño, de Canal 13, en donde logró superar el primer desafío junto a otros 17 rostros del espectáculo.

Su llegada al estelar estuvo llena de sacrificios, puesto que debía viajar diariamente desde Rancagua a Santiago para ensayar las coreografías. Sin embargo, la rutina terminó por agotarla y por lo mismo, decidió optar por una solución definitiva en la capital.

Esto la llevó a pedir datos de arriendo a través de redes sociales, con la esperanza de que alguno de sus seguidores pudiera facilitar el proceso. "Amigos necesito de su ayuda. Necesito arrendar una pieza o compartir departamento en Santiago centro. Termino muerta viajando y quiero estar al mil por ciento en este proyecto @bailandoc13. Por favor, datos serio. Gracias a todos y miles de bendiciones!!!!", puso en una publicación.

Los resultados no tardaron en llegar, e incluso le fue mejor que lo esperado, ya que una mujer le ofreció vivir gratis en su departamento ubicado en Alonso de Córdova. "Hoy hice mi cambio de casa, me vine a vivir un tiempo a Santiago. Me pasó algo súper maravilloso (…) Yo puse una publicación en Instagram pidiendo ayuda con datos de arriendo y en eso me llega un mensaje de Claudia Briones. Me dice 'nosotros te queremos mucho y yo te quiero ofrecer mi departamento y prestártelo"", contó a AR13.

"Queda en Alonso de Córdova, es un departamento a morir. No me pidieron nada a cambio, solo que siguiera siendo la mujer luchadora que soy", agregó, comentando que su hijo se quedó viviendo en Rancagua. "(Él) sigue allá, pero los viernes lo voy a buscar y me lo traigo para acá para que me acompañe en los ensayos y entienda un poco más de lo que hace la mamá", señaló.

Tras finalizar su cambio de casa, Katherine Orellana agradeció la ayuda a través de la misma plataforma. "Y #sidiosconnosotrosquiencontranosotros. Gracias dios por lo entregado, por poner ángeles en mi vida. Gracias. Y dejar que tus tiempos sean perfectos y que yo busque en ti y no en lo mundano. Gracias, siempre descanso en ti", escribió.

