Ivy Queen destaca interpretación de su canción "Yo quiero bailar" durante marcha del 8M

View this post on Instagram

2 millones de mujeres a todo pulmón en CHILE! Diciendo Basta. Hoy NO se celebra hoy SE CONMEMORA Y SE LUCHA HERMANAS, HIJAS, MADRES. Cuando éramos niñas nadie nos dijo que la vida adulta sería un continuo acto de supervivencia. 365 DÍAS SOMOS MUJERES EN LUCHA Y SOBREVIVENCIA. A JALAR PUPITRES Y EDUCAR SOBRE EMPODERAMIENTO A NUESTRAS FUTURAS SEMILLAS. Las AMO. MARCHANDOOOO!! 8m 8marzo