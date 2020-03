Helhue Sukni realizará lujosa donación para el "Copihue de Oro": ayudará a las pymes afectadas por incendio en Valparaíso

A poco de que se lleve a cabo una nueva edición del "Copihue de Oro", Helhue Sukni sorprendió con la lujosa donación que realizará en el "Premio del Pueblo". La instancia busca que los famosos donen objetos para un remate, cuyos fondos serán destinados a quienes más lo necesitan. Este año, la premiación beneficiará a las pymes que fueron afectadas por el incendio forestal de Valparaíso, ocurrido en las vísperas de Navidad.

La abogada aceptó la propuesta inmediatamente y se comprometió a donar un artículo bastante personal. "Cuando me consultaron pensé en mis joyas. Así como un cantante puede regalar un disco, yo dije que iba a regalar un anillo con diamantes, porque es lo que me caracteriza", contó a La Cuarta.

"De esa manera, pueden subastarlo y llegar a tener buenas ganancias y dárselas a la gente que se quedó sin nada por los incendios", agregó, destacando la iniciativa. "Lo encuentro sumamente bueno, porque en el fondo se va a ayudar a los damnificados", remarcó.

Pero los actos solidarios no son novedad para Helhue Sukni, quien frecuentemente realiza este tipo de actividades. "Yo siempre ayudo, tengo una fundación, hay mucha gente a la que atiendo gratis, generalmente clientes antiguos. Siempre tiendo la mano y no espero recibir nada a cambio (…) Si Dios me ha dado tanto ¿por qué yo no puedo dar?", contó al mismo medio, indicando que encuentra sumamente bueno ayudar a la gente. Especialmente, en el momento que estamos viviendo a nivel nacional.

"El país se dio cuenta de lo que está pasando, que hay mucha precariedad y mucha plata mal repartida. La gente recién se está dando cuenta que la pensión no alcanza para vivir, la salud es como el hoyo y la educación es pésima", explicó la abogada.

