Medios transandinos aseguran que China Suárez espera un varón: Benjamín Vicuña alzó la voz

Desde hace algunos meses, se vienen arrastrando los rumores sobre el supuesto embarazo de China Suárez. Si bien la argentina ha evitado hablar del tema, medios transandinos aseguran que está esperando a su segundo bebé con Benjamín Vicuña, e incluso señalan que es un varón.

Recientemente, la pareja fue captada en el aeropuerto por un equipo de Intrusos, el que le consultó sobre esta nueva información. "Confirman todo. ¿Para qué me preguntan a mí si saben todo? No, si ya lo confirman en todos lados. Ya saben todo, está todo bien. No quiero sentirme presionada", dijo la actriz mientras salía del lugar.

Tras los infructuosos esfuerzos por confirmar la noticia, el notero del programa se dirigió a Benjamín Vicuña. Sin embargo, este respondió con evasivas sobre el tema. "Ustedes tienen que entender que acá hay un tema… Primero que se confirma, luego el sexo, luego el nombre. Hay como una cosa de no parar, ¿viste?", dijo.

"Yo lo que siempre digo es que ojalá sepan entender que hay ciertas cosas que tienen que ver con la privacidad, con la familia, con el entorno. Espero que podamos manejar las cosas de esa manera", agregó, indicando que no quería confirmar nada "porque si no después hay como una cosa de constante demanda de información. Así que está todo bien".

