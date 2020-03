Thalía deslumbró con un corsé decorado con cristales multicolores

View this post on Instagram

Hoy florecemos de la mano, y creamos un jardín lleno de amor,respeto y nuevos ideales. Hoy nos celebramos como todos los días,porque somos la semilla del amor y de todas las posibilidades fantásticas que existen en este mundo.¡Gracias por luchar contra viento y marea por la igualdad y los derechos de todas! ¡Felicidades #mujeres! #DiaInternacionaldelaMujer #InternationalWomensDay! #girlpower #girlboss #equality #women 🌸❤🙌🏻 ♀👸🏻