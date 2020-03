Meghan Markle lució un vestido verde esmeralda y muestra que es el color perfecto para morenas

View this post on Instagram

#New Today, Meghan and Harry attended the Commonwealth Day Service in Westminster Abbey. 💚 This is their last engagement before officially stepping down from the Royal Family on March 31st. 🎇