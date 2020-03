Meghan Markle combinó un pantalón corte alto con un blazer a la perfección

View this post on Instagram

‌‌ مگان ماركل روز جمعه سرزده از دبيرستان رابرت كلاك در شرق لندن بازدید کرد ، او با سخنرانی درمورد برابری جنسیتی، عدالت اجتماعی و توانمندسازی زنان، روز جهانی زن را جشن گرفت. ‌ Meghan Markle paid a surprise visit to Robert Clack Upper School in east London on Friday, “where she marked International Women’s Day by giving a speech on gender equality, social justice and women’s empowerment.