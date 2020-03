María Teresa 'La Flaca' Guerrero explicó la razón por la que no tiene hijos

María Teresa Guerrero, mejor conocida como 'La Flaca Guerrero' es una de las carismáticas presentadoras que tuvo Ecuador, y que sus seguidores no olvidan.

La famosa ahora se dedica a tener una vida fitness y se concentra en sus actividades. Algo que sin duda le ha funciona al dejar ver sus resultados a lo largo del tiempo. Además, evidentemente sus decisiones le han dejado sobresaltar en lo que ella hace. Un ejemplo de eso es el hecho de haber logrado ser una actriz y presentadora reconocida en el país.

Sin embargo, nunca faltan las críticas y cuestiones. De ese modo, recientemente le han llovido preguntas a las cuales la famosa decidió responder.

Las cuestiones se basan en el hecho de por qué la modelo, a sus 42 años, no ha tenido hijos. La flaca Guerrero no se quiso quedar en silencio y esto fue lo que respondió a través de su Twitter.

¿Por qué no tuviste hijos? Siempre me sorprendo cuando alguien me hace esta pregunta. Que no sea madre no significa que soy egoísta o que mi vida esté incompleta. El Camino de la Maternidad no es la vía que tomó mi vida, pero eso no significa que fui en la dirección incorrecta".