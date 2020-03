"La Divina Comida": participante del programa revela cuánto dinero les pasan para cocinar

El segundo capítulo de la nueva temporada de La Divina Comida dio de qué hablar, pero no solo por lo sucedido en pantalla, sino que también por las reacciones de los invitados en redes sociales. Y es que uno de los participantes reveló algunos de los secretos mejores guardados del programa como el monto que les dan para cocinar.

Se trata de Nicolás Copano, quien respondió algunas inquietudes sobre el tema en las preguntas de Instagram. El periodista contó cuándo grabaron el programa, cuánto se demoran en las grabaciones, qué días se realizan, cuánta gente va a sus casas y si estos comen o no, al igual que los invitados.

También despejó una de las dudas más grandes de los televidentes en torno a cómo financian las comidas. Nicolás Copano reconoció que la producción les da dinero para cocinar y además reveló el monto que les dan. "Leí por ahí que el presupuesto son 120 mil. Es cierto eso?", consultó un usuario de la plataforma. "Sí!", respondió el periodista.

Si bien aseguró que no es mucho, es una cantidad que les acomoda ya que ellos eligen si destinar más fondos para una rica cena o no. Por otra parte, detalló que los menús se coordinan con la producción del programa para que no se repitan los platillos.

A continuación revisa sus respuestas:

