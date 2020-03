Kate Middleton sorprende con un particular sombrero con rosas rojas durante un evento real

View this post on Instagram

More pictures of #CommonwealthDay 2020 ♥️ —— Tonight we will be seeing Kate again! She has a reception at Buckingham Palace in honour Place2Be’s 25th anniversary! —— #katemiddleton #katemiddletonstyle #katemiddletonhair #princewilliam #princewilliamdukeofcambridge #dukeandduchessofcambridge #duchessofcambridge #dukeofcambridge #willandkate #royalfamily #britishroyalfamily