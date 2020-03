"Tétrica la h...": casa de Guido Girardi asusta a los televidentes en nuevo capítulo de "La Divina Comida"

La noche del sábado se emitió un nuevo capítulo de La Divina Comida. En esta ocasión, los participantes fueron Nicolás Copano, Magdalena Müller, Amparo Noguera y el senador Guido Girardi, quien dio de qué hablar debido a un particular detalle en su hogar.

Al ingresar a su vivienda, el político enseñó una serie de figuras religiosas, entre las que figuraron estatuillas, cuadros, máscaras, entre otras. Estas estaban ubicadas en distintas partes del inmueble, por lo que muchos lo compararon con un museo e incluso con una casa embrujada.

"A mí me gusta la espiritualidad, soy una persona no creyente en religiones, pero creo que todos los seres humanos somos espirituales y la espiritualidad se puede dar de manera libre. Me gusta la religiosidad indígena popular", explicó Guido Girardi.

Tras realizar el recorrido por su hogar, los televidentes comentaron su peculiar decoración en Twitter. Ahí aseguraron que su hogar luce como la mansión del terror y bromearon con lo tétrico que lucía. También la compararon con la habitación de objetos de la familia Warren, de la película "El Conjuro". "Me imagino de noche caminando por ahí", comentó una persona.

Revisa algunas de las reacciones:

#LaDivinaComida la casa de Girardi de noche debe ser como la mansión del terror. Tétrica la wea — JavoTwiteaWeas (@javiermoyap) March 8, 2020

La casa de Girardi se parece a esa pieza donde los Warren guardaban cosas diabólicas en El Conjuro #LaDivinaComida — Annabel (@AnnabelRaven) March 8, 2020

Que miedo la casa de Girardi!!! Además está saturada de mil cosas #LaDivinaComida — Alma (@Alma_delalmamia) March 8, 2020

#LaDivinaComida soy la única que me pone nerviosa tanto mono, cerámica, figurita que tiene Guirardi pic.twitter.com/Ej9kQT7mlH — laviejillamalvada (@laviejillamala) March 8, 2020

Imaginate en la noche vai a mear y pasái x el living y vei esas weas #LaDivinaComida — Manchitas (@manchitasmiau3) March 8, 2020

La versión terrorífica de Toy Story se podría hacer en la casa de Girardi #LaDivinaComida — TELE (@Televisivamente) March 8, 2020

#LaDivinaComida Que miedo la casa del caballero Ctm , me imagino de noche caminando por ahí pic.twitter.com/jfGafKjSzb — pauli (@paulivirginia22) March 8, 2020

Que susto que todos esos monos te miren mientras comes.. #LaDivinaComida pic.twitter.com/pmxgSXqlzp — Kuky (@sepulvedamerino) March 8, 2020

#LaDivinaComida Los Santos que tiene Guido Girardi tienen más vida que él pic.twitter.com/Z8PuwmBs2a — Nido (@Nido67080697) March 8, 2020

#LaDivinaComida si Guirardi fuese un proleta común con ese nivel de acumulación dirían que tiene mal de Diógenes pero como es senador solo diran que es excéntrico y un gran coleccionista jajaja pic.twitter.com/8HQg1Unk0M — laviejillamalvada (@laviejillamala) March 8, 2020

Sigue leyendo