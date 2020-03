Betsy Camino se gana el repudio de los televidentes tras estreno de "MasterChef Celebrity"

El pasado domingo se estrenó MasterChef Celebrity, el nuevo programa de Canal 13, marcado por la participación de distintos rostros del espectáculo nacional como Betsy Camino, quien se ganó el repudio de los televidentes debido a su actitud durante uno de los desafíos, en el que hizo equipo con la deportista olímpica Natalia Duco.

La pareja triunfó en el primer reto de la noche. Sin embargo, experimentaron algunos problemas durante la segunda parte del programa, cuando tuvieron que ponerse de acuerdo en la preparación del segundo plato. En más de una ocasión, la cubana descargó su molestia con la deportista, provocando el enojo de quienes sintonizaban el nuevo espacio de Canal 13.

"No tengo puta idea de las cosas que estamos haciendo, por esto te estoy preguntando", fue una de las frases que lanzó Betsy Camino a Natalia Duco. Tras esto, los televidentes se volcaron a Twitter para comentar la situación. En dicha plataforma, lanzaron ácidas críticas en contra de la modelo por no saber trabajar en equipo. Además, la trataron de conflictiva y aseguraron que no merece a la deportista.

Por otra parte, hubo quienes bromearon con que Natalia Duco podría fácilmente deshacerse de la cubana, aludiendo al deporte que practica.

Revisa algunas de las reacciones:

#masterchefcelebritychile Natalia escuchando las quejas de Betsy en pantalla.. pic.twitter.com/Ds4meNjoOb — Effry (@Effry_) March 9, 2020

Cuando muestran a dani palavecino soa ledy y betsy #MasterChefCelebrityChile pic.twitter.com/Q1O04rwTnx — perro verde (@perromuertox) March 9, 2020

Pensé que la Daniela iba a ser la desagradable del programa, peeero la Betsy ya le gano#masterchefcelebritychile — coni (@conidbgltf) March 9, 2020

A todos nos cae mal la Palavacino, la soa Ledy y la Betsy cierto 🤭🤭🤭🤭🤭 #masterchefcelebritychile — ✨Bluglublu (@brujis_danzarin) March 9, 2020

Natalia es un amor , no merece tener de compañera a Betsy , ella es un cacho . #MasterChefCelebrityChile — 👁️ J Castro (@JKilljoys) March 9, 2020

Betsy dice que si esta malo es culpa de Natalia por que no se trabajo en equipo… Entonces que sea consecuente ahora que le encontraron bien y que diga que todo lo hizo su compañera #MasterChefCelebrityChile — anita navarrete (@anita082) March 9, 2020

Betsy no cacha que la Nati con un puro palmetazo la devuelve pa Cuba 🙄😂 #masterchefcelebritychile — Mila Zerené Castillo 👸⚽❣️ (@CamiZerene) March 9, 2020

#MasterChefCelebrityChile Cuando la Betsy le grita a la Natalia Duco: Naty, tírame una cebolla 🧅😱🤣🤣🇨🇱🥇 pic.twitter.com/4K8r2j01X5 — David Osorio Ardiles (@ElRondor1) March 9, 2020

Termina el primer capítulo de #MasterChefCelebrityChile, y todos estamos de acuerdo que:

– Amamos a la Queen Fernanda

– Odiamos a Betsy Camino

– El programa es mil veces mejor que #BailandoPorUnSueno pic.twitter.com/VsGlKpfx9e — Juan Lizana (@JJLizana) March 9, 2020

#masterchefcelebritychile Ahora vamos a cachar si era verdad o no que Betsy era mala gente con sus compañeros y parece por lo que han mostrado… es así! — La Kathy (@KathyFdez) March 9, 2020

Bueno, en este primer capítulo de #MasterChefCelebrityChile, Betsy se ganó el premio al personaje más pesado… Al parecer los rumores eran cierto. 😂 — Connie (@Connieta_) March 9, 2020

La más odiada Betsy sin duda!!! Uta que desagradable la mina wn!!! Que se vaya pronto no más!!! #masterchefcelebritychile pic.twitter.com/MhlIR8qiIp — Patricia Avendaño M (@pavemir) March 9, 2020

Cuando ves q betsy se salva del delantal negro, solo por estar con Natalia #masterchefcelebritychile pic.twitter.com/iKvFTBwJ0P — kony🇨🇱 (@haash_fanstalca) March 9, 2020

La Betsy es la típica persona que en los trabajos grupales solo hace la portada del informe #MasterChefCelebrityChile — El Migue (@BaronMigueOK) March 9, 2020

el problema de la betsy es que le gusta figurar y mandar todo, pero la natalia le salió más vivita #masterchefcelebritychile — ⚡ (@Val_N95) March 9, 2020

Betsy es de una mala clase, no se merece a Natalia #MasterChefCelebrityChile — Gata 🐈🐾 (@cinthiaale3) March 9, 2020

Ojalá la Nati nunca más elija a la Betsy, no se merece cocinar con ella po! Una mole en el deporte y en la cocina, mis respetos 👏🏻👏🏻 #masterchefcelebritychile — Camila (@cami_escobars) March 9, 2020

