Amaro Gómez-Pablos y performance de Las Tesis: "Me siento un poco violentado"

Esta mañana se entregó el veredicto por el juicio que enfrentó a Catalina Vega, hija de Dino Gordillo, por abuso sexual, secuestro y robo, contra el taxista Ariel González. A la espera del resultado, donde se encontró culpable al acusado, el panel de "Bienvenidos" mantuvo una conversación sobre el acoso y abuso sexual del cual pueden ser víctimas las mujeres.

Fue como parte de este diálogo, en el cual participaron Tonka Tomicic, la diputada Karol Cariola, la ex ministra de salud, Helia Molina, y la abogada Macarena Venegas, entre otros, que el animador del matinal de Canal 13, dio sus impresiones sobre la performance "Un violador en tu camino" del colectivo chileno Las Tesis.

Respecto a esta presentación que ha dado la vuelta al mundo y se ha convertido en parte integral de las protestas feministas, Gómez-Pablos dijo específicamente sobre la frase "El violador eres tú": "Me siento un poco violentado". El periodista explicó que esta frase le complica particularmente porque es padre de una niña y dio a entender que lo que le genera problemas es la generalización.

El veredicto

Tras conocerse el veredicto de abuso sexual, secuestro y robo, Catalina Vega dijo: "Estoy muy emocionada, en verdad. Se hizo justicia", dijo y agregó que le duele mucho lo que vivió y lo que otras mujeres han vivido, especialmente quienes ya no están. También dijo: "Yo no decido ser esta valiente guerrera", y, al ser consultada sobre qué opinaba del hecho de que el taxista pidiera perdón, dijo: "Me da lo mismo su perdón" y agregó que si no hubiese sido por su denuncia, el taxista seguiría haciendo lo mismo.

"Es muy terrible, es muy doloroso. No sé qué mucho más decir", agregó Vega. Tras eso, Gómez-Pablos le consultó a Vega sobre el apoyo que está teniendo respecto a posibles terapias. El periodista también la felicitó por enfrentarse el taxista.

Dino Gordillo, en tanto, agradeció a quienes han estado acompañando a su familia durante este período y dijo que siente que se hizo justicia.