Kylie y Kendall Jenner protagonizan un tierno momento entre hermanas que muestra su conexión

Las hermanas siempre tendrán un vínculo especial, eso quedó demostrado con Kylie y Kendall Jenner.

Las menores del clan Kardashian protagonizaron un emotivo y divertido video, grabado para el programa 'Keeping up with the Kardashians', donde Kylie aprovecha un rato a solas con Kendall y le aplica algo de maquillaje de su propia línea.

"Necesito crear un look para las modelos y lo voy a probar contigo" le dice Kylie a Kendall antes de tomar uno de los estuches, a lo que Kendall responde "hoy es mi día libre de maquillaje, por lo que estar aquí demuestra lo mucho que te quiero".

Las hermanas pasan todo el rato riéndose, incluso recuerdan como cuando estaban más chicas y esperaban el autobús para la escuela, Kendall le pedía a Kylie que la ayudara con el maquillaje para cubrir el acné que sufrió durante esos años.

Kylie le aplica todos los productos que tiene a la mano, algunos de los más solicitados de su línea personal, dejando a Kendall hermosa y muy glamorosa.

"Gracias por dejarme aplicarte el maquillaje, aunque no lo necesitabas" le dice Kylie a Kendall. La hermana mayor bromea diciendo "¿y si salimos con este maquillaje y le jugamos bromas a la gente haciéndome pasar por ti?", provocando las risas de su hermana menor.

