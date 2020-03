Emme enamora con unos perfectos rizos al estilo de su madre Jennifer Lopez

View this post on Instagram

This is so cute! Jennifer and Alex together with Emme and Tashi doing Tik tok! Emme is very cute with that curly hair, beautiful like her mother. 👨‍👩‍👧‍👧😍❤ @jlo @arod @jlo . . #Jlo #JenniferLopez #WorldOfDance #Hustlers #Jloxlnglot #QuayxJLo #JloxNiyamasol #Arod #JLoItsMyPart #EmmeMaribel #ItsMyPartyTOUR #JloTrueLove #Jlotiktokchallenge #AlexRodriguez