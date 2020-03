Kim Kardashian muestra la casa de juegos de sus hijos hecha de cartón y cobijas

Kim Kardashian es una de las celebridades más famosas del mundo, quien ha creado una fortuna gracias al reality familiar Keeping Up With The Kardashians y a sus emprendimientos en el mundo de los negocios con su marca de lencería Skims y su marca de maquillaje KKW Beauty.

Y aunque sus hijos tienen acceso a lujos inimaginables, como a todos los niños, les encanta divertirse con cosas simples y que tengan a la mano… como una caja de cartón.

Kim Kardashian usó un traje masculino blanco Dior mostrando el mejor look para morenas Se veía radiante

La casa de cartón en la que juegan los hijos de Kim Kardashian

Kim compartió recientemente en sus historias de Instagram un video de sus hijos North, Saint y Chicago mientras jugaban en una casita hecha con una caja de cartón, sitio que usaban como 'guarida', reforzada incluso con una manta sobre la caja.

"Qué es lo que estoy viendo en la cocina, escucho algunos ruidos aquí… ¿Quiénes son estos chicos?", dice Kim en el video de forma divertida al ver a sus hijos Chicago y Saint jugando en el interior de la caja, donde comían la merienda vespertina.

Lo más adorable de la escena fue ver a Psalm, el hijo menor de la celebridad, sentado en una caja de anime al lado de la caja de cartón, siendo parte de la tarde de juegos de sus hermanos mayores.

North, de 6 años y siendo la hermana mayor, era la que comandaba todo el juego, divirtiéndose de forma genuina y sin aparatos tecnológicos.

"¿Es un avión, dices?", pregunta Kim a North y ella le responde afirmativamente.

Te recomendamos en video: