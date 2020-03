"Si te decía la verdad...": Yamila Reyna revela la mentira que usó Mark González para acercarse a ella

Una sorprendente confesión fue la que realizó Yamila Reyna en el estreno de Cocina Fusión, de TVN, cuando reconoció que tuvo un encuentro íntimo con Mark González. La argentina dio a conocer la historia luego que Karen Doggenweiler le preguntara a las invitadas si habían tenido algún romance con un futbolista, a lo que esta respondió afirmativamente.

"He tenido mi época", dijo, antes de revelar más detalles al respecto. "Les voy a contar porque fue súper inocente, porque de verdad no pasó nada más que unos besos. Yo venía de gira con las Diablitas, y un amigo en común nos presenta con Mark González", comentó, señalando que empezaron a charlar y tuvieron una conexión inmediata.

Sin embargo, su encuentro escondía una gran anécdota, y es que el futbolista le mintió descaradamente para acercarse a ella. "Él me dice '¿cuántos años tenés?', y yo le digo 'acabo de cumplir 22', en ese momento, y le digo '¿y vos?', y me dice 'la próxima semana cumplo 22'. 'Ah, mirá', le digo, y nos dimos unos besos y nada más. Me fue a ver a unos par de shows", recordó la argentina.

Pese a su cercanía, Yamila Reyna reconoció que sintió algo raro. "Yo sentía que cuando nos dábamos el beso, lo notaba como nervioso. ¿Viste cuando sentis que alguien como que tiembla? Yo les decía a mis amigas 'qué raro, por qué se pone tan nervioso'. Bueno, me voy a Argentina y me meto a la Google y decía 'Mark festeja sus 18 años"", contó, ante la sorpresa de los invitados.

"Le escribo y le digo '¡que acabas de cumplir 18!', y me dice 'si te decía la verdad no me ibas a pescar'. ¡Tenía 17 años! Con razón. Era un bebé, pero no fue nada", cerró.

