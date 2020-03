"Las Indomables" funan a sujeto tras recibir preocupantes amenazas de muerte

Una preocupante denuncia fue la que realizaron las integrantes de Las Indomables, luego de recibir amenazas de muerte por parte de un desconocido. Claudia Schmidt y Cata Pulido dieron a conocer la situación a través de redes sociales, en donde compartieron el perfil del sujeto.

La primera en hacerlo público fue la actriz, quien la tarde del jueves enseñó el rostro del joven que la amedrentó con un hostil mensaje. "Te voy a matar por ocicona CTM", escribió este en la captura de pantalla realizada por la integrante de Las Indomables, quien además acudió a la Policía de Investigaciones para dar cuenta del hecho.

"Este tipo amenaza constantemente con este calibre a varias mujeres!! Ya hice la denuncia en la PDI y ahora lo hago por acá!!", puso Cata Pulido. El gesto fue repetido por Claudia Schmidt, quien dio cuenta de las amenazas horas más tarde a través de Instagram.

A diferencia de su compañera, la uruguaya compartió un video manifestando su preocupación. "En estos minutos estoy pasando un momento realmente complicado. Quiero contarles que esta persona que están viendo en estos minutos en pantalla, me amenazó de muerte. El motivo lo desconozco, pero ustedes saben que yo no voy a permitirle a nadie que se atreva a amenazarme de muerte", dijo.

Además, remarcó que estamos en un país libre en donde todos tenemos opinión. "Yo no le voy a permitir a nadie este nivel de mensajes. Por lo tanto, quiero que tú, que me estás mirando, que fuiste capaz de hacer este tipo de amenazas, entiendas que yo, Claudia Schmidt no te lo voy a permitir. Ni una menos", agregó, invitando a todas las mujeres que pasan por situaciones así, a realizar las denuncias. "No se lo permito a nadie", cerró.

