Hijo de Michael Jackson tendrá como vecina a Kim Kardashian tras comprar lujosa mansión

2009'da ölen Amerika'lı şarkıcı Michael Jackson, 2002'de şuan 18 yaşında olan oğlu Prince Michael Jackson 2'i Almanya'da otel balkonunda yüzünü battaniyeyle kapatarak sarkıtmıştı. 21 Şubat’ta 18 yaşına giren "Battaniye" Lakabı takılan çocuk, doğum gününden on gün sonra 2.6 milyon dolara abd California'da lüks bir malikane aldı. American singer Michael Jackson, who died in 2009, dropped his son Prince Michael Jackson 2, who is now 18 years old, in 2002 by covering his face with a blanket on the hotel balcony. The boy, who was 18 years old on February 21, was nicknamed "Blanket" and bought a luxury mansion in California, USA for $ 2.6 million after his birthday. #michaeljackson #princemichaeljackson2 #princemichaeljackson #abd #usa #america #amerika #california #popstar #sanatçı #şarkıcı #germany #almanya #güncel #magazinhaberleri #magazin #magazine #worldmagazine2020