Así quedó el rostro de Paty Maldonado tras someterse a procedimiento estético

Con un breve video en redes sociales, Paty Maldonado anunció que se sometería a un nuevo procedimiento estético. La cantante fue convencida por Cata Pulido, panelista del nuevo programa Las Indomables, de Radio Agricultura.

"¡Me va doler! No, no… ¡No! ¿Para qué me invitas a hueas que no me gusta hacerme? ¿Pero para qué? Si yo me maquillo bien las cejas… ¡no me gustan los tatuajes!", se le escucha decir, mientras la actriz le recomienda tomarse un antiinflamatorio.

Paty Maldonado se realizó un microblading, una técnica de maquillaje permanente que consiste en rellenar las cejas pelo a pelo para darles un aspecto más voluminoso y natural.

El centro de estética visitado por la cantante fue Divina Mirada, ubicado en la comuna de Vitacura. El trabajo de la especialista fue destacado por ambas opinólogas, quienes aseguraron que fue muy profesional en su tratamiento.

Pese a la incredulidad que mostró al comienzo, Paty Maldonado se mostró contenta con los resultados. "Me gustó. Es como si me hubieran puesto pelo, no te lo puedo creer", dijo en una de las historias compartidas por el centro.

Más tarde, mostró cómo quedó en una nueva publicación en su cuenta de Instagram, en donde recibió reacciones divididas. Algunos seguidores aseguraron que las cejas quedaron chuecas, mientras que otros lanzaron una serie de halagos por su cambio.

"Tía paty, le quedaron bellas. Saludos", "le quedaron muy bien… Y el color súper piolita", y "Linda la Paty. Te ves Regia", fueron parte de los comentarios.

Desliza para ver las imágenes:

Sigue leyendo