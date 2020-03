Pancho Saavedra explica por qué no contó cuando contrajo el Acuerdo de Unión Civil

El tercer capítulo de la nueva temporada de Sigamos de Largo, contó con la participación del animador Pancho Saavedra, quien hizo un repaso por los hitos más importantes de su carrera, su exitoso momento profesional y aspectos más íntimos como el Acuerdo de Unión Civil que contrajo hace poco más de un año.

En conversación con Sergio Lagos y Maly Jorquiera, el comunicador se sinceró en torno a su relación y aseguró que va por muy buen puerto. "Yo estoy profundamente enamorado. Me casé hace poco más de un año, voy muy bien", dijo, para luego revelar por qué no lo contó inmediatamente.

"Uno siempre tiene que pensar que cuando uno se casa o comparte una relación… Yo no ando escondiendo esa relación ni mucho menos, pero tu mundo privado, es tu mundo privado", remarcó, explicando que tiene cierto resquemor con la cobertura de la prensa en torno a ciertos temas.

"A veces los colegas de la prensa no entienden que una relación está dividida en dos, y uno es una parte de esa relación. Si la otra parte no quiere entrar en esto, no quiere por nada del mundo que se haga público, ser noticia (…) Uno tiene que respetar eso", destacó. "Lo único que te puedo decir es que soy feliz, me casé en Curicó. Soy un hombre enamorado, fueron mis amigos… (a la ceremonia)", agregó.

Consultado por si esperó mucho tiempo el amor, Pancho Saavedra contestó: "yo pensaba que no me iba a llegar". "Era así la vida, uno piensa de pronto como que… Yo creo en un momento andaba muy ansioso pensando como que se me iba a pasar el tren. Entonces de repente aparece la persona que es para tu vida y uno dice '¿para qué perder el tiempo? Las cosas son ahora"", comentó, explicando que pololearon un año y que se conocían desde hace mucho tiempo.

