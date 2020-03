Netflix y la ONU envían un valioso mensaje por el Día Internacional de la Mujer: "Porque ella vio"

View this post on Instagram

#PorqueEllaVio es una colección especial lanzada por Netflix y Onu Mujeres, de series, documentales y películas seleccionada por 55 pioneras en el mundo del espectáculo, y recopiladas con motivo del Día Internacional de la Mujer. . Este año, el lema elegido por Naciones Unidas es “Soy de la generación igualdad: por los derechos de las mujeres” y esa es la base que inspira esta selección. . La colección está disponible en Netflix.com/porqueellavio o poniendo “Porque ella vio” en el buscador. Cada título de la colección tendrá la etiqueta “Selección del Día de la Mujer de XXXX” para que se pueda identificar fácilmente quién seleccionó cada historia.