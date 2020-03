Kim Kardashian usó un traje masculino blanco Dior mostrando el mejor look para morenas

Kim Kardashian continúa su trabajo como abogada a la par de sus ocupaciones con el mundo de la moda y el maquillaje con sus marcas Skims y KKW Beauty.

La celebridad de 39 años se reunió recientemente en la Casa Blanca con representantes del gobierno de Donald Trump, donde abogó para conmutar las sentencias de prisión de tres mujeres que, a su juicio, merecían una mejor vida fuera de la cárcel.

Su petición fue aprobada por Trump y Kim ofreció más detalles al respecto en su perfil de Twitter.

Kim Kardashian sigue apasionada trabajando como abogada

"El presidente Trump conmuta las sentencias de tres mujeres realmente merecedoras. No escuché mucho al respecto en las noticias, así que quería compartir con ustedes sus historias", escribió la estrella del reality Keeping Up With The Kardashians.

"Crystal Muñoz fue sentenciada a 20 años de prisión por conspiración para poseer y distribuir marihuana. Dejó un bebé de cinco meses y estaba embarazada. Crystal fue encadenada por los guardias de la prisión durante el nacimiento de su segunda hija. Su caso fue destacado en la Ley del Primer Paso", explicó Kim haciendo referencia a uno de los casos que trató y cuya sentencia fue conmutada.

Pero Kim Kardashian no pierde su estilo y glamour en ninguna ocasión.

Y ahora, para gestionar el caso de sus tres defendidas, usó un traje masculino blanco marca Dior de la pasada temporada de otoño 2019.

El look lo completó con unas sandalias blancas y una mini bolsa plateada. Kim compartió esta foto en su perfil de Twitter, junto a las mujeres que trabajaron junto a ella en los casos de las detenidas.

