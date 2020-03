Fran García-Huidobro enfrenta a Martín Cárcamo: "¿Por qué no cuenta que renunció?"

Luego de su debut en el programa Bailando por un Sueño, Daniella Chávez arremetió en contra del jurado acusándolos de ser poco objetivos en sus evaluaciones. Incluso, la modelo realizó un descargo en su cuenta de Twitter, asegurando que basan sus calificaciones en temas como la amistad con los concursantes o su nacionalidad.

"Mi bellos seguidores,me siento un poco triste, siento que matarse en el #bailandoporunsueño no vale la pena, hay un jurado que solo vota por amistades, por que tiene la misma profesión (actores) por lastima, por nacionalidad (argentinos) injusto lo que está pasando! No quiero +", puso, sumándose a las críticas de otros participantes en torno al panel.

El pasado miércoles, Martín Cárcamo preguntó la opinión del jurado en torno a los dichos de Daniella Chávez, provocando una nueva controversia. Y es que Fran García-Huidobro encaró al animador revelando desconocidos detalles en torno al reclamo de la modelo.

"Yo voy a decir un término que digo en Argentina. ‘Cachá la cantimplora y andá a llorar al campito’… Si no le gusta lo que digo. Mira, acá tienen todo. Una gran producción coreógrafos, asistentes, jurados, BAR, productores, gente detrás de las cámaras. Hacen todo lo posible para que una persona que no baila, aprenda a bailar. Y si no tiene ganas, y quiere hacer pasarela, bueno, que vaya y haga de modelo", dijo el argentino tras ser consultado por el tema.

"Raquel, lo participantes dicen que tienen todo el derecho a estar molestos, porque dicen que hay notas injustas", comentó Martín Cárcamo, encendiendo la polémica. "Yo les encuentro toda la razón a los participantes. En esta pasada yo no tengo nada que ver, porque mi votación es secreta…", dijo Argandoña.

"Le pregunté al jurado hoy día si se hacían cargo de las críticas de los participantes. De los participantes, hay tres que están molestos y Daniella Chávez lo dijo", insistió el animador, a lo que Fran García-Huidobro contestó con una bombita. "Nadie que le haya puesto un tres se va a ir para la casa feliz tampoco", dijo, mientras Martín citaba una de las frases de Chávez.

En ese momento, perdió la paciencia. "¿Por qué no cuenta que Daniella Chávez renunció y hubo que convencerla para que se quedara?", dijo. "¿Qué?", respondió Martín Cárcamo. "Daniella Chávez amenazó con renunciar… Sí, yo tengo informantes en todas partes", afirmó Fran García-Huidobro.

Pero la controversia llegó a tal punto, que incluso tuvo que intervenir el productor. "Tuvimos una conversación. Y la verdad es que hay un contrato, un contrato de confidencialidad", dijo. "¿Pero en esa conversación no se planteó la idea de irse del programa?", preguntó la jurado. "Se plantearon varios términos. Hay un disgusto con el jurado, pero estamos en conversaciones de ella", le respondieron.

