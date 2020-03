La cortante respuesta de Sonia Isaza tras ser comparada con expareja de Arturo Vidal

Una incisiva respuesta fue la que dio Sonia Isaza luego que una usuaria de Instagram la comparara con la expareja de Arturo Vidal, María Teresa Matus. El comentario surgió en una de las últimas publicaciones de la colombiana, en la que celebró haber conseguido tres millones de seguidores en la plataforma.

La deportista agradeció el apoyo compartiendo tres fotografías en lencería, mientras sostenía una decena de globos y un número "3" en sus manos. Si bien recibió una serie de halagos por su belleza, también hubo quienes recordaron a la expareja del futbolista.

Fue lo que ocurrió con una mujer, quien aseguró que tiene el mismo estilo de María Teresa Matus. "Cómo que con el tiempo has adquirido el mismo look de la Marite! Pero bellísima", puso, dejando afuera cualquier tipo de ofensa. Pese a esto, el análisis sacó ronchas entre sus fanáticos, e incluso en la misma Sonia Isaza, quien respondió con un emoji de decepción.

Además, la colombiana compartió un video momentos más tarde, defendiéndose de las críticas y validando su autenticidad. "Yo soy real, no intento ni me interesa parecerme a nadie!! Vivo mi vida a mi manera y soy FELIZ! (…) Bienvenidos los que me acepten. Los que no, pueden seguir de largo porque solo Dios tiene derecho a juzgar. No acepto críticas de personas que pecan de igual o diferente manera que yo. Todos estamos acá para aprender y crecer", puso.

Desliza para ver las imágenes:

Sigue leyendo