Kylie y Kendall Jenner protagonizan una sesión de fotos en traje de baño y demuestran su gran unión como hermanas

Kendall y Kylie Jenner son las hermanas menores de toda la familia Kardashian-Jenner: tienen 24 y 22 años, respectivamente, y ambas han sabido capitalizar sus talentos más allá del reality Keeping Up With The Kardashians que dio a conocer a su familia.

Aunque las hermanas tienen ocupaciones diferentes, Kendall es modelo de pasarela y Kylie dueña de su propia empresa de cosméticos, cada vez que pueden tratan de pasar tiempo juntas.

Kendall y Kylie Jenner son muy unidas

Kylie compartió en su perfil de Instagram un par de fotos con su hermana Kendall, donde están en una sesión de fotos en la playa modelando un par de trajes de baño de diferente modelo pero igual estampado neón.

Ambas son piezas diseñadas por Louisa Ballou, quien se especializa en trajes de baño enterizos y trikinis con estampados llamativos.

Kylie Jenner mostró sus curvas en un mini vestido playero que cuesta alrededor de 430 dólares.

Mientras que Kendall Jenner llevó un traje de baño espectacular, valorado en 370 dólares.

Se trata de piezas intervenidas con aros que van uniendo la parte superior e inferior del traje de baño, creando un look bastante particular y único. Estos trikinis también los ha usado Bella Hadid, amiga de las Jenner y súper modelo.

También hay modelos enterizos, así que hay una prenda para todos los gustos y para cada tipo de cuerpo.

Te recomendamos en video: