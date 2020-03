Bradley Cooper e Irina Shayk almorzaron juntos acompañados de su hija

A pesar de estar separados, Bradley Cooper e Irina Shayk se han convertido en buenos amigos. La ex pareja disfrutó el almuerzo con su hija Lea, de 2 años, en los estudios Pier59 en la ciudad de Nueva York, según dijo una fuente al programa de espectáculos ET.

Según la fuente, Shayk estaba en el estudio para una sesión de fotos de Victoria's Secret y Cooper y su pequeña se detuvieron para almorzar.

La modelo viene de ser parte de la Semana de la Moda de París. Bradley e Irina se separaron en junio de 2019 después de más de cuatro años juntos. En una entrevista con British Vogue en enero, la modelo de 34 años se mostró sincera sobre la separación de ella y Cooper.

"Creo que en todas las buenas relaciones traes lo mejor y lo peor, es solo la naturaleza de un ser humano. Dos grandes personas no tienen que hacer una buena pareja", explicó. "Creo que hemos tenido mucha suerte de experimentar lo que teníamos el uno con el otro. La vida sin B es un terreno nuevo".

Bradley Cooper demuestra ser el ‘padre del año’ al salir a una adorable cita de juegos con su hija Lea se ve feliz jugando en su scooter rosado de la mano de Bradley

La ex pareja, sin embargo, siguen siendo padres de Lea, pero la modelo rusa admitió que la vida como madre soltera llega con días en los que siente que se está "desmoronando". "Es difícil encontrar un equilibrio entre ser madre soltera y ser una mujer trabajadora y proveedora", compartió. "Confía en mí, hay días en que me despierto y pienso: 'Dios mío, no sé qué hacer, me estoy desmoronando".

