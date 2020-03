¡La misma cara! Así lucía Coté López cuando tenía 9 años de edad

Al igual que muchos famosos, Coté López ha demostrado su nostalgia compartiendo registros de su juventud en Instagram, en donde posee un millón y medio de seguidores. Hace un tiempo, reveló una inédita fotografía de su infancia con una particular historia.

La modelo tenía aproximadamente nueve años de edad, y aparece con uniforme escolar. Uno de los aspectos que más destacan es su largo cabello rubio y un accesorio que llevaba en el cuello. Se trata de un choker, una pieza muy utilizada por las jóvenes en la década del '90, y que hace algunos años volvió a marcar tendencia.

Coté López habló sobre este tema en la publicación, la que además llamó la atención por lo poco que ha cambiado durante las últimas décadas. "Mi mamá está donde mi nonna y me está mandando fotos mías de chica… ¿Se acuerdan que les conté que usaba chokers como a los 9 y mi mamá me hacía sacarme esos 'collares ordinarios'? Ajajajjaja aquí la prueba jajajajaja. Pd: hoy nadie me obliga a sacármelos. Soy rande", puso.

Sin embargo, no es la única fotografía del recuerdo que ha compartido. En octubre del año pasado, desclasificó un registro de cuando tenía 17 años de edad. "Hoy en día me doy cuenta cuán wna era a los 17… Pensándolo bien… Entonces, ¿iré a decir lo mismo en 20 años más de ahora? Jajajajaja", escribió.

