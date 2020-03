Sabrina Sosa responde sin filtro a mujer que la criticó por fotografía "semidesnuda"

Comenzó marzo y todos volvieron a la rutina, retomando sus estudios, trabajos o labores dentro del hogar. Los famosos no quedan ajenos a esta realidad, por lo que no han sido pocos los que se han referido al tema a través de redes sociales. Es el caso de Sabrina Sosa, quien decidió hacerle frente al temido mes de marzo con una desinhibida fotografía.

"Marzo mira como te empiezo! Sin prejuicio ni temor!", escribió junto a un registro en el que aparece con bikini, de espaldas a la cámara. La modelo dejó ver su rostro de perfil mientras sonreía al horizonte, dejando a la vista su curvilínea figura que, si bien sacó varios aplausos, también generó algunas críticas en la plataforma.

Una de las observaciones vino por parte de una desconocida, quien cuestionó su decisión de aparecer con traje de baño. "Y es necesario mostrarse semidesnuda???? Creo que las mujeres somos más inteligentes que eso. Aceptarse y estar orgullosa de una misma, no significa denigrarse el cuerpo entero posando desnuda", puso.

Sin embargo, sus palabras no pasaron inadvertidas por Sabrina Sosa, quien le respondió a través de la misma red social. Para la argentina, "la inteligencia no se mide en cuanto a eso, esa mentalidad es machista". Por lo mismo, criticó el argumento de la mujer en el que aseguraba que 'la mujer que se muestra no sabe hacer otra cosa, o no es inteligente'. "Algo muy sin sentido y a la antigua. Si aceptas y gustas de tu cuerpo, ¿por qué habría que esconderlo? Cada uno es como se le antoja y los prejuicios hay que dejarlos de lado. Estamos ya en el 2020", dijo.

