El bikini de la princesa Diana que se ha convertido en tendencia para la primavera

View this post on Instagram

■ MAY 1991: Diana chose to wear a red jacket, a red and white striped skirt, and matching shoes while leaving a detoxification center in Lambeth.■ . . ■ MAIO DE 1991: Diana escolheu usar uma jaqueta vermelha, uma saia listrada vermelha e branca e sapatos combinando enquanto deixava um centro de desintoxicação em Lambeth.■ . . #ladydiana #ladydi #ladydianaspencer #princessofwales #princessdiana #princessdianaforever #princesadiana #dianaspencer #dianaprincessofwales #diana #fashionicon