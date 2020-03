Los momentos inolvidables dentro de Grey's Anatomy que nos han partido el corazón

Con 16 temporadas bajo el brazo y varios premios Emmy, Grey's Anatomy se ha convertido en una de las series más exitosas en la historia de la televisión. Millones de personas sintonizan semana tras semana para ver las aventuras de los doctores en el Seattle Grace Hospital.

Desde un peligroso tiroteo a un huracán, los protagonista lo han enfrentado todo durante estos años, por lo que creemos pertinente hacer un resumen de los momentos más inolvidables de la serie:

1. Elígeme. Elígeme Quiéreme

Después de que la ex de Derek llega al Seattle Grace, Derek se ve obligado a tomar una decisión dolorosa. Puede intentar salvar su matrimonio con su esposa infiel o elegir a su nueva novia Meredith. Desesperada por tratar de hacerlo bien, Meredith actúa indiferente, pero esto no dura y, en cambio, después de la cirugía, ofrece uno de los discursos más icónicos y sinceros de la serie, ‘Elígeme. Elígeme Ámame ".

2. Izzie intenta salvar la vida de Denny

Después de conocer al amor de su vida, el carismático Denny (interpretado por Jeffrey Dean Morgan), Izzie toma medidas drásticas para elevarlo en la lista de trasplantes para un nuevo corazón. A pesar de arriesgar su carrera, Izzie corta el cable que mantenía vivo al hombre y cuando Denny se recupera, él propone. La felicidad es de corta duración ya que cuando visita a su novio para mostrar un vestido de fiesta, Denny ha muerto y le rompe el corazón a Izzie.

3. Meredith casi muere

Derek habló sobre su amor por los transbordadores, pero eso se borró en millones de pedazos cuando un accidente de transbordador causó la carnicería de Seattle Grace. Mientras los pasantes trabajan duro para salvar vidas en la escena, Meredith se ve empujada repentinamente al agua después de que una paciente que está luchando por salvar, se asusta frente a una niña, que queda catatónica por la situación traumática. Al caer en picado en las aguas profundas, Meredith no puede salvarse y casi muere de hipotermia después de que Derek se zambulle para salvarla.

4. Cristina deja a Burke en el altar

Es la pesadilla de cada novia, y el dolor de la pobre Cristina es insoportable después de que Burke decide que no quiere casarse con ella y que la ha obligado a convertirse en alguien que no es. Con la preparación de la boda e incluso afeitarse las cejas, Cristina necesita volver al trabajo y restregar accidentalmente sus votos, escritos en su mano, mientras realiza una última cirugía. Esto envía a Cristina a un colapso, dejando a Burke preguntándose sobre el retraso. Luego él decide que se acabó y Meredith se adelanta para decirles a todos que una boda no se llevará a cabo.

5. La muerte de John Doe

La muerte de George ha sido una de las más dolorosas en la serie, especialmente dada la polémica que rodeó la salida del actor. George decide irse del hospital, solo para volver como un hombre severamente desfigurado después de que un terrible accidente lo vio saltar frente a un autobús para salvar la vida de un extraño. Solo cuando el hombre firma '007' en la mano de Meredith se da cuenta de que el hombre es su mejor amigo, George. Pero no logra salir de la cirugía.

